Жительница Мордовии приговорена к условному сроку и лишена прав на 3 года за пьяный угон

Жительница Ковылкинского района Мордовии узнала свой приговор за угон автомобиля. Как сообщили в пресс-службе районного суда, 32-летняя женщина отправилась кататься на автомобиле бывшего сожителя, по пути распивая алкоголь, хотя уже была нетрезва. Угонщица успела доехать до Ковылкино, где ее остановил патруль ДПС.

Поскольку ранее женщина уже дважды была осуждена за неправомерное завладение автомобилем, а в этом году попалась на нарушении ПДД и совершении кражи, приговор был достаточно суровым. Нарушительницу приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru