В Рузаевке иномарка влетела в частный двор и остановилась в метре от стены дома

В Рузаевке едва не произошло повторение трагедии, случившейся в Саранске в начале декабря 2017 года, когда ВАЗ-21099 влетел в стену дома. Теперь же иномарка остановилась буквально в паре метров от стены. От столкновения хозяев дома и водителя спас забор и вольер для собаки.

Хозяин дома поведал, что в 2:30 ночи его разбудил сильный треск за окном. Он открыл глаза и увидел, что перед окном спальни стоял автомобиль. "Я выскочил из дома и увидел, что машина пробила забор, разбила вольер и часть сарая", - рассказывает мужчина.

Из машины вышла молодая пара, не совсем трезвая. Предварительно установлено, что нарушители решили оторваться от патруля ДПС, но на повороте водитель не справился с управлением, и иномарка на полной скорости вылетела с дороги.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, даже лабрадор, находившийся в собачьей будке.

Источник: "Известия Мордовии".