Борцы из Рузаевки прошли отбор и примут участие в первенстве России

Борцы из Рузаевки прошли отбор на первенство России. Отборочные соревнования проводились в Рязани.

Победу в весовых категориях до 48 кг и 51 кг одержали Даниил Юсупов и Антон Плотников соответственно. Серебряная награда на счету Булата Чавкина.

Теперь спортсмены начинают подготовку к самому первенству, которое пройдет 7-12 февраля в городе Магас (Ингушетия).

Как сообщалось ранее, мордовские борцы примут участие в международном турнире по греко-римской борьбе "Иван Поддубный", который считается неофициальным чемпионатом мира. Соревнования пройдут с 19 по 21 января в Краснодаре.

Источник: mordovia-sport.ru