Жители Мордовии предпочли поздравлять друг друга с Новым годом в WhatsApp и Viber

Мобильный оператор "Мегафон" составил статистику использования своими пользователями мессенджеров и соцсетей. Сообщается, что WhatsApp и Viber стали самыми популярными сервисами по объему переданного трафика во время новогодних праздников. Это означает, что абоненты из Мордовии все чаще поздравляют родных и близких именно такими способами.

В эту новогоднюю ночь суммарный объем переданных интернет-данных в сети "Мегафона" в Мордовии вырос в 1,5 раза по сравнению с новогодней ночью 2017 года. Причем более 60% интернет-поздравлений было передано через высокоскоростные сети 4G.

Прирост голосового трафика в новогоднюю ночь по сравнению с обычным днем декабря составил 68%. При помощи видеозвонков в Viber в новогоднюю ночь общались на 76% граждан больше, чем в новогоднюю ночь 2017-го, и в 3,5 раза больше, чем в обычный день декабря. А вот "чатились" граждане при помощи WhatsApp.

Источник: "Известия Мордовии".