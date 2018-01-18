В Мордовии будут судить воровку, стащившую мобильник у гостьи из Ульяновской области

В Мордовии осудят местную жительницу, которая обокрала приезжую из Ульяновской области. Пострадавшая обратилась в полицию и заявила, что у нее украли сотовый телефон. Девушка поведала, что она находилась на саранском вокзале и в какой-то момент поняла, что гаджета при ней нет.

Как сообщает cпециалист по связям со СМИ Рузаевского ЛО МВД России на транспорте, оперативники довольно быстро задержали подозреваемую, которая созналась в содеянном. По словам преступницы, она заметила, что владелица на время оставила телефон без внимания. Тогда воровка, прикрыв чужой телефон рукой, тайно похитила его и скрылась.

Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Теперь преступнице грозит до 5 лет за решеткой.