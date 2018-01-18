Лже-террорист из Мордовии, "заминировавший" школу, рассказал о причинах своего поступка

Сообщение о минировании начальной школы в Старом Шайгово оказалось ложным. Об этом уже сообщалось ранее. Теперь стали известны некоторые подробности инцидента.

Напомним, согласно первоначальной информации, на пульт "скорой помощи" позвонил неизвестный и сказал, что здание образовательного учреждения заминировано. На место ЧП прибыли полицейские и кинологи с собаками, школьников и учителей эвакуировали, однако бомбу не обнаружили.

Вскоре было установлено, что лже-террорист звонил с мобильного, который принадлежит жительнице села Старая Теризморга. Был задержан 15-летний подросток. В присутствии родителей и учителей он признался в содеянном и пояснил, что звонок совершил просто ради шутки.

Источник: 13.мвд.рф