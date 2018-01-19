Предприниматель из Мордовии ответит в суде за крупную аферу на 5,5 млн рублей

Сотрудники Следственного комитета Мордовии завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих фирм. Он обвиняется в крупной налоговой афере.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, мужчина занимался строительными работами. Желая дополнительно заработать, в налоговых декларациях за 4-й квартал 2014-го и 1-3 кварталы 2015 года он указал неверные данные. В итоге обвиняемый присвоил себе 5,5 млн рублей, которые должны были пойти в казну государства.

По ходатайству следствия в настоящее время на имущество уклониста на сумму более 3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru