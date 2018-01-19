В Мордовии двое мальчиков в возрасте 6 и 9 лет заблудились в зимнем лесу

В Темниковском районе Мордовии в течение нескольких часов искали двух школьников, которые потерялись в лесу. Пропавшим детям – 6 и 9 лет. Лишь в 2 часа ночи их обнаружили живыми и здоровыми.

Предварительно известно, что дети ушли из школы в селе Алексеевка около часа дня. Они направлялись домой, в деревню Семеновка, которая находится в трех километрах от учебного заведения. Однако родители, пришедшие вечером домой с работы, не обнаружили сыновей. К поискам были привлечены все местные жители и спецслужбы.

В итоге ребят нашли служители монастыря и полицейские около газовой трассы. Школьники провели в лесу около 13 часов и сильно замерзли. Оказалось, что они дошли до самого дома, но во дворе заигрались с собакой, которая и увела их в лес. Там ребята поняли, что заблудились.

Отметим, что детям каждый день приходится преодолевать по 3 км от дома до школы и обратно, так как автобус на этом маршруте почему-то не предусмотрен.