В Мордовии погасили почтовую карточку, посвященную Саранску, как городу-организатору ЧМ-2018

В Саранске 18 января состоялась торжественная церемония гашения почтовой карточки с оригинальной маркой, посвященной столице РМ, как городу-организатору футбольного чемпионата мира 2018 года. Участие в торжественной церемонии, которая прошла в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева, приняли председатель Мордовского регионального отделения международной общественной организации "Союз дизайнеров" Иван Щанкин и директор филиала Почты России в Мордовии Вячеслав Макейчев.

На оригинальной марке изображены официальная эмблема чемпионата мира и игровой момент матча. В ходе церемонии участники погасили оригинальные марки специально изготовленным штемпелем с надписью "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Саранск 430005" и датой 18.01.2018, а также поставили на почтовых карточках свои автографы.

Тираж карточки – 40 тысяч экземпляров.

Источник: "Известия Мордовии".