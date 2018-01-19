"Мордовия" расторгла контракт с полузащитником Решетниковым и просматривает двух потенциальных новичков

В составе саранской "Мордовии" в зимнее межсезонье произошли небольшие изменения. По обоюдной договоренности сторон расторгнут контракт с полузащитником Леонидом Решетниковым. Остальные футболисты остаются в команде, сообщает "10-й канал".

Напомним, на команду до сих пор наложен запрет на трансферы из-за задолженностей по зарплатам перед футболистами прошлогоднего состава. Наставник команды Марат Мустафин выразил уверенность, что до конца января все долги будут погашены. В таком случае в начале февраля запрет на регистрации новичков с команды может быть снят.

В настоящий момент с "Мордовией" тренируются два потенциальных новичка. Один из них - воспитанник школы московского "Локомотива" Владислав Ларинов. В этом сезоне 22-летний полузащитник играл за московский "Солярис".

Второй потенциальный новичок - защитник Алан Багаев, выступавший за саранский клуб в прошлом сезоне. После этого Алан получил предложение перейти в "Анжи", однако после расторжения контракта сам решил вернуться в "Мордовию", согласившись на значительное понижение зарплаты.