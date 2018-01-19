Алан Багаев: Были предложения от других клубов России и Казахстана, но я очень хотел вернуться в "Мордовию"

Защитник Алан Багаев, который тренируется вместе с "Мордовией" и ждет снятия с клуба запрета на регистрацию новичков, рассказал, почему принял решение вернуться в саранский клуб. Багаев выступал за "Мордовию" в прошлом сезоне, после чего принял приглашение от "Анжи". В махачкалинском клубе у Алана не заладилось – стороны расторгли контракт.

"Прошлый сезон провел здесь. У нас была хорошая команда, но мы вылетели из ФНЛ. Конечно, вину ощущал, но поступило предложение от "Анжи" из РФПЛ. Не воспользоваться таким шансом – преступление для футболиста. Попробовал, посмотрел, оценил – и вернулся назад. Нудно тащить команду обратно!

В "Мордовии" работают великолепные люди, начиная от тренеров и заканчивая массажистами. Здесь все, как одна семья. Все друг друга любят и уважают. Очень сильно хотел вернуться, хотя были и другие варианты – в более высоком дивизионе России, в "Казахстане", – сказал Багаев.