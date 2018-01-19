Жителя Саранска приговорили к 3,5 годам в колонии за нападение на брата с ножом

Житель Саранска узнал свой приговор за нападение на родственника. В пресс-службе Пролетарского районного суда сообщили, что осужденный распивал спиртное со своим братом в своей квартире. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и хозяин квартиры воткнул нож родственнику в грудь. Пострадавший смог выйти на улицу и попросить прохожего вызвать "скорую". Мужчина был доставлен в больницу.

Подсудимый вину признал частично и раскаялся в содеянном, однако это на спасло его от тюремного срока. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru