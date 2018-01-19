Заблудившиеся в лесу в Мордовии дети приходятся друг другу дядей и племянником

Двое ребят из Мордовии, которые потерялись в зимнем лесу, находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, однако школьники 6 и 9 лет сильно переохладились. Кроме того, у младшего ребенка вывихнута нога.

Дети провели в лесу около 20 часов. Когда их нашли взрослые, то мальчишки уже укладывались спать.

"Мы пошли в сторону леса за собакой, ходили за ней, а потом стемнело и поняли, что заблудились. Немного поплакали, а потом стали искать дорогу домой, звать на помощь. Вокруг было темно и тихо, мы устали, у меня от мороза онемели ноги... Решили, что надо поспать, сняли школьные рюкзаки и на них улеглись. Потом залаяла собака, которая всегда была с нами, и мы услышали голоса взрослых, нас звал мой старший брат", - рассказал 9-летний Арсений.

Что примечательно, дети приходятся друг другу дядей и племянником.

Источник: "Известия Мордовии".