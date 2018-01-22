Сергей Горячев: "Надеюсь, 2018 год для меня и для всей "Мордовии" будет удачным"

Защитник "Мордовии" Сергей Горячев рассказал, что считает своей главной задачей на площадке, а также поделился ожиданиями от второй части Первенства ВХЛ.

"Я считаю, что у защитника нет задачи выйти и забить гол. Для меня главная задача не пропустить, а забивать удается в основном за счет хорошей игры партнеров. Рад, что поправил статистику (в активе Сергея 3 гола в 4 матчах на втором этапе – прим.), потому что иногда давит факт, что полсезона позади, а у тебя ноль голов. Сейчас все, разрядился и не переживаю по этому поводу.

Новый год - год собаки, я животных люблю. Надеюсь, что этот год для меня и для всей нашей команды будет удачным", - приводит слова Горячева пресс-служба саранского клуба.

Источник: hcmordovia.ru