Мордовские борцы завоевали 3 золота на турнире "Иван Поддубный" в Краснодаре

В Краснодаре завершился престижный международный турнир по греко-римской борьбе "Иван Поддубный". Напомним, данные соревнования считаются неофициальным чемпионатом мира.

В заключительный день турнира определились победители и призеры в пяти весовых категориях. В двух из них победу одержали борцы из Мордовии. Так, в весе до 60 кг золотую медаль завоевал Сергей Емелин, одолевший в финале Мингияна Семенова. А в категории до 67 кг не было равных Артему Суркову. В решающей схватке он победил земляка Алексея Киянкина.

Днем ранее золото в весовой категории до 63 кг взял Заур Кабалоев.

Отметим, что в Краснодаре борцы выступали по новым правилам – с обязательным партером.

Источник: mordovia-sport.ru