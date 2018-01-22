Юрий Воробьев: "Второй матч у "Юниора" выиграли за счет хорошей реализации большинства"

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев подвел итоги матчей против курганского "Юниора". Встречи состоялись в Саранске и завершились в пользу хозяев – 4:2 и 5:1.

"Хочу сказать добрые слова в адрес коллеги и команды в целом. Мы предполагали, что они продемонстрируют агрессивный, в хорошем понимании этого слова, хоккей. С большой самоотдачей, с хорошим движением, направленным на наши ворота. Второй матч выиграли за счет хорошей реализации большинства. Три из пяти шайб забросили, имея численное преимущество. Лишнее подтверждение одного из тезисов, которые я продвигаю на протяжении всего сезона: проходных команд в этой лиге нет. Для того чтобы выиграть, нужно приложить максимум усилий", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru