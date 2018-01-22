В Саранске на борьбу со снегом было брошено 96% уборочной техники

В Саранске на борьбу с первым в этом году снегопадом вышло 96% уборочной техники. Такие данные сообщили в администрации города.

В первую очередь расчищали магистральные дороги. Работа продолжалась круглосуточно. На сегодняшний день коммунальщики перешли к уборке второстепенных дорог и заездов во дворы.

Большую роль в уборке города от снега играет участие городских управляющих компаний. Только в Октябрьском районе на уборку вышло 12 тракторов, которые принадлежат управляющим компаниям. В Ленинском районе – 14, в Пролетарском – 8 единиц. А вот на ул. Татьяны Бибиной и ул. Солнечная возникли некоторые проблемы с расчисткой дворов.

Источник: "Известия Мордовии".