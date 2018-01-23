Петр Тултаев после посещения выставки "Время до" заговорил о "непонятном" и "тревожном"

Мэр Саранска Петр Тултаев посетил выставку молодых художников "Время до", которая открылась на днях в музее им. С.Д. Эрьзи. Экспозиция произвела на главу горадминистрации сильное впечатление.

"Экспозиция для нас, представителей старшего поколения, открыла много непонятного и одновременно тревожного. Это целый мир, от которого нас отделяет глобальное информационное пространство. Здорово, что у совсем юных ребят есть возможность высказываться и выставляться на главной площадке искусств Мордовии. Надо их поддерживать в этом", - отметил Тултаев.

Мэр также порекомендовал коллегам из городской администрации посетить выставку, а также попросил администрацию музея как можно дольше не убирать экспозицию.

Источник: adm-saransk.ru