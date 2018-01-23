Дизайнер разработал проект нового герба Саранска и отправил его в мэрию на утверждение

Дизайнер из Саранска Роман Симонян считает, что столице Мордовии пора сменить герб. Он называет смену герба продуманным редизайном с уважением к его классической версии.

Роман уже разработал замену ныне существующему гербу. Автор решил заменить серебристый цвет на белый – цвет чистоты. Поза лисы заменена на более смелую - теперь она уверенно стремится вперед. Контур стал изящным и плавным. Кроме того, на герб добавлены тени, что придает больше объема.

По словам разработчика, он уже направил письмо с проектом в мэрию Саранска. За свою работу Симонян не хочет брать ни копейки – новый герб он планирует просто подарить родному городу.

Источник: "Известия Мордовии".