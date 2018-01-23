Двое жителей Саранска подрались в кафе из-за девушки

Двое молодых людей из Саранска попали в полицию после "душевных" посиделок в кафе. Как стало известно, между парнями возникла ссора из-за одной девушки, которая приглянулась и тому, и другому. Разогретые алкоголем, приятели быстро перешли от словесного конфликта к драке.

Парни не только нанесли друг другу травмы, но и разгромили имущество кафе. Сотрудникам заведения пришлось нажать "тревожную кнопку". На место ЧП прибыли росгвардейцы, которые разняли дерущихся молодых людей и передали их в полицию.

Как сообщалось ранее, 25-летний житель Светотехстроя получил ножевое ранение в живот во время конфликта со своим отцом.