Мордовия станет одним из трех представителей ПФО в финале Спартакиады спортивных школ

Первенство ПФО по шорт-треку, которое было отборочным на финальные соревнования второй Спартакиады спортивных школ России, завершено в Саранске. Спортсмены из Мордовии уверенно завоевали первое командное место и получили право участвовать в финале Спартакиады.

Решающие соревнования пройдут со 2 по 7 марта в Челябинске. Кроме Мордовии, ПФО будут представлять Башкортостан и Нижегородская область.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершился первый этап чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам. Победители определялись в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 3, 5 и 10 км в зависимости от возрастной группы.

Источник: "Известия Мордовии".