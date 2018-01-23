Юниор из Мордовии занял 13-е место в дебютном для себя первенстве России по ледовому спидвею

Завершилось личное первенство России среди юниоров по ледовому спидвею. Соревнования состоялись в Вятских Полянах (Кировская область).

Мордовию на турнире представлял один спортсмен – дебютант такого уровня соревнований Даниил Лушников. В итоговом протоколе он занял 13-е место. В общей сложности в гонке принимали участие 19 спортсменов. Чемпионом России стал Никита Богданов из Уфы.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершился первый этап чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам. Победители определялись в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 3, 5 и 10 км в зависимости от возрастной группы.

Источник: "Известия Мордовии".