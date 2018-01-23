Представитель Совфеда от Мордовии Сергей Кисляк нанес визит в МГУ им. Огарева

Член Совфеда от Мордовии Сергей Кисляк накануне, 2 января, провел встречу со студентами и преподавателями МГУ им. Огарева. Сенатор, в частности, поведал о своей деятельности в качестве посла, поделился впечатлениями об Америке, обсудил современные политические и экономические отношения США и России, а также ответил на вопросы, которые ему задавались в большом количестве.

"В настоящий момент я работаю в тесном контакте с правительством Республики Мордовия, представляю регион в Совете Федерации. Работа интересная. Мордовия вызывает уважение, в том числе за ту атмосферу, которую создают ее жители", - признался Кисляк.

В завершение встречи ректор МГУ Сергей Вдовин поблагодарил гостя и выразил надежду, что такие визиты станут привычным делом.

Источник: "Известия Мордовии".