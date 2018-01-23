Жительница Саранска выиграла суд по делу о дорогом и некачественном заборе

Жительница Саранска стала истцом в суде из-за обустройства забора на собственном участке. В мае 2017 года она заключила договор на установку ограждения с частным предпринимателем на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

Выполненные работы не порадовали женщину. Забор был покрашен некачественно, входная калитка установлена из рук вон плохо. Рабочие неоднократно пытались его перекрасить, но после первого дождя вновь выступила коррозия. Сотрудники фирмы обработали забор каким-то составом, что привело к утрате им красивого внешнего вида. В конечном итоге забор и вовсе покосился, угрожая окружающим обрушением.

Кроме того, горе-строители оставили на участке мусор, повредили розетку на электрощитке. Впрочем, компенсировать все неудобства ответчик отказался.

В итоге суд принял сторону несчастной женщины и взыскал с подрядчика всю сумму – 519 683 рубля, добавив неустойки.