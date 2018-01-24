У жителей Мордовии возникают проблемы при оплате товаров и услуг купюрами в 200 и 2000 рублей

Некоторые жители Мордовии пока еще не могут привыкнуть к тому, что в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В некоторых магазинах продавцы отказываются принимать данные банкноты.

Так, жительница Саранска поведала, что в крупной торговой сети хотела оплатить покупку при помощи банкноты в 2 тысячи рублей. Однако продавец при виде ярко-синей купюры сильно удивилась. Лишь после приглашения старшего менеджера вопрос успешно разрешился и купюру приняли.

А саранские таксисты и вовсе отказываются брать новые деньги. Так, один водитель принял 200 рублей за билет "Банка приколов" и пообещал позвонить в полицию.

Источник: "Известия Мордовии".