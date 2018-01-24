Главы трех городских поселений Мордовии встретились с президентом России и заручились его поддержкой

В Коломне состоялся форум малых городов и исторических поселений. Участие в нем приняли и главы администраций трех городских поселений из Мордовии. Николай Трунтаев представлял Краснослободск, Игорь Овсяницкий – Ковылкино, Валерий Родионов – Рузаевку.

С участниками форума лично встретился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что малые города и села "это, прежде всего, носители исторической памяти, они выполняют важнейшую общенациональную задачу по формированию российского самосознания". Такие территории будут постоянно развиваться. Так, в течение 2018-2020 годов на эти цели будет выделяться по 25 миллиардов рублей в год.

Главной темой обсуждения на форуме стало формирование комфортной городской среды. Николай Трунтаев высоко оценил опыт коллег из других городов России и считает, что его можно применить в Мордовии. А глава администрации Ковылкина отметил, что мероприятие прошло на высоком уровне и было весьма информативным.

Источник: "Известия Мордовии".