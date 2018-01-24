Из Москвы в Саранск в честь праздников пустят дополнительные поезда

Из Москвы в Саранск в период празднования Дня защитника Отечества (23 февраля) и Международного женского дня (8 марта) будут курсировать дополнительные поезда. В общей сложности на маршрут выпустят более 170 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

На период февральских праздничных дней дополнительно назначено 55 рейсов, на период мартовских – 81 рейс. Поезда будут следовать из столицы не только в Саранск, но и в другие города РФ.

В случае высокого спроса на билеты будет приниматься решение об увеличении количества дополнительных поездов либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы, сообщает пресс-служба РЖД.