"Горячая линия" по гриппу и ОРВИ начала работать в Мордовии

В Мордовии начала работать "горячая линия" по вопросам гриппа и ОРВИ. Как сообщили в Роспотребнадзоре по региону, специалисты будут консультировать население по части профилактики заболеваемости в эпидсезон 2017-2018 гг. Эксперты ответят на вопросы эпидемиологической обстановки по гриппу и ОРВИ, мерах профилактики заболеваний, о противовирусных препаратах, использования медицинских масок и т.д.

"Горячая линия" работает с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:30. Задать свои вопросы можно по телефонам: 24-76-30, 24-02-52.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru