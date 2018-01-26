В Саранске водитель мусоровоза украл iPhone, но решил вернуть его из-за угрызений совести

Водитель мусоровоза из Саранска украл iPhone 6S, однако через некоторое время решил вернуть гаджет. В пресс-службе Ленинского райсуда сообщили, что мужчина вывозил строительный мусор от торгового центра. Когда он в очередной раз подъехал к помещению, то зашел внутрь через запасный выход и решил похитить телефон из торгового павильона.

Злоумышленник силой открыл стеклянную дверь шкафа, сломав запорное устройство, и стащил коробку с модным гаджетом. После этого он продолжил работать, но вскоре его стала мучить совесть. На следующее утро он вернулся в магазин и вернул украденный телефон продавцу, однако от наказания его это не спасет.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru