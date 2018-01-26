Глава мордовского СКР призвал привлекать к ответственности тех, кто "ворует эшелонами"

Глава СКР по Мордовии Алексей Ситников, подводя итоги 2017 года, сообщил, что ведомство расследовало 32 коррупционных преступления. Он также отметил, что данный показатель трудно назвать высоким.

"Общество ждет реального преодоления коррупции, привлечения к ответственности тех, кто ворует эшелонами, а не тысячами рублей. Для этого у нас есть все: и силы, и опыт", - сказал Ситников.

Отметим, что в минувшем году в СКР по РМ поступило более 5 000 сообщений о преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено 707 уголовных дел. Как сообщил Ситников, наиболее эффективно работа велась в Ленинском, Пролетарском и Октябрьском межрайонных следственных отделах. Также руководитель СКР обратил внимание подчиненных на повышение качества расследования уголовных дел и на соблюдение сроков.

Источник: "Известия Мордовии".