Водителя, севшего пьяным за руль в День знаний, отправили в колонию на 13 месяцев

Житель Зубово-Полянского района Мордовии, решивший сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, дорого заплатит за свою выходку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, мужчина уже имел проблемы с законом из-за пьяной езды, однако 1 сентября был вновь задержан нетрезвым за рулем вазовской "девятки".

В итоге ближайшие 13 месяцев он проведет в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подведены итоги операции "Нетрезвый водитель", которая продолжалась 3 дня. За этот срок в регионе-13 было выявлено 13 нарушителей.

Источник: prokrm.ru