В 2017 году почти 2000 детей Мордовии остались в неполных семьях из-за разводов

В Мордовии на 1000 браков приходится 623 развода. Об этом сообщили в республиканском Министерстве соцзащиты, труда и занятости населения. При этом в неполных семьях в прошлом году осталось 1979 детей.

"В результате страдают дети, развод родителей тяжело сказывается на детской психике, влияет на здоровье ребенка", - подчеркивают в министерстве.

Специалисты отмечают, что основными причинами развода являются не только финансовые трудности, но также и отсутствие фактора духовной жизни. В погоне за материальными благами супруги нередко забывают об этом факторе, который имеет важное значение для отношений.