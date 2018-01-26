Студентка из Мордовии - "Вице-мисс", "Мисс очарование" и "Мисс дружба" конкурса "Татьяна Поволжья-2018"

Студентка 3-го курса архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева Татьяна Кручинкина стала "Вице-мисс" конкурса "Татьяна Поволжья-2018". Кроме того, она стала победительницей в номинациях "Мисс очарование" и "Мисс дружба".

ХV Межрегиональный конкурс-фестиваль прошел в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. За победу боролись красавицы из Пензенской области, Удмуртии, Республик Марий Эл, Чувашия и Мордовия.

Девушки приняли участие в шести соревнованиях: конкурс-дефиле "Мифический герой моего края", конкурс социальных проектов, конкурс "Группа поддержки", конкурс талантов, дефиле в вечерних платьях и конкурс роликов "Я – патриот".

Титул "Татьяна Поволжья-2018" завоевала Татьяна Мешкова из Пензенского государственного университета. Татьяна Кислицына (Ижевск) стала "Мисс Талант", Татьяна Чернова (Чебоксары, ЧГПУ) – "Мисс эрудиция", Татьяна Соколова (Чебоксары, ЧГУ) – "Мисс зрительских симпатий", Татьяна Веденкова (Йошкар-ола) – "Мисс Артистичность".

Источник: "Известия Мордовии".