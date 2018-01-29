ГУ МЧС по РМ: за выходные в Мордовии сгорело 5 бань

В выходные дни в Мордовии сгорели пять бань.

Представители республиканского МЧС заявили, что 2 пожара случились в Саранске. Еще 3 случая - в Дубенском, Большеберезниковском и Лямбирском районах. В абсолютно всех случаях обошлось без потерпевших.

Пожарные отмечают, что в большинстве случаев пожары в банях происходят именно в период с вечера пятницы по воскресенье. Их причинами чаще всего становится или неправильная эксплуатация бани, или ошибки, совершенные уже при ее сооружении. Реже – неосторожное обращение с огнем.

Во избежание пожаров в банях МЧС по РМ призывает соблюдать требования пожарной безопасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru