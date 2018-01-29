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Житель Мордовии во время пьянки едва не зарезал родного брата, но тот спасся бегством

Житель Мордовии во время пьянки едва не зарезал родного брата, но тот спасся бегством

Двое братьев из села Малышево Торбеевского района Мордовии подрались во время совместного застолья. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, родственники поссорились на бытовой почве. Вскоре перепалка переросла в рукопашную схватку.

В ходе драки старший брат, который ранее уже был судим, схватился за нож. Младший брат понял, что силы неравны и спасся бегством, которое в данном случае, отнюдь, не было позорным.

На место драки прибыл наряд полиции, который и задержал более агрессивного брата. В отношении него открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе полиция задержала двух дебоширов, которые избивали своих жен.


Источник: 13.мвд.рф