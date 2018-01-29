Житель Мордовии во время пьянки едва не зарезал родного брата, но тот спасся бегством

Двое братьев из села Малышево Торбеевского района Мордовии подрались во время совместного застолья. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, родственники поссорились на бытовой почве. Вскоре перепалка переросла в рукопашную схватку.

В ходе драки старший брат, который ранее уже был судим, схватился за нож. Младший брат понял, что силы неравны и спасся бегством, которое в данном случае, отнюдь, не было позорным.

На место драки прибыл наряд полиции, который и задержал более агрессивного брата. В отношении него открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе полиция задержала двух дебоширов, которые избивали своих жен.

Источник: 13.мвд.рф