Мордовская лыжница Анастасия Седова вошла в двадцатку лучших в масс-старте на этапе КМ

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова стала лучшей среди россиянок на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Этап прошел в городе Зеефельд (Австрия) в воскресенье, 28 января.

В масс-старте на 10 км свободным стилем Седова, которая является воспитанницей КСШОР РМ, заняла 19-е место. От победительницы, американки Джессики Диггинс, Настя отстала на 55,7 секунды, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

Второе место в гонке заняла Хейди Венг (Норвегия), которую Диггинс опередила лишь на 0,7 секунды. Замкнула тройку лучших еще одна норвежка Рагнхильд Хаги (+1,0 секунда от лидера).

Источник: mordovia-sport.ru