Подробности ДТП на ул. Лодыгина в Саранске: "Приора" врезалась в "Мазду", прежде чем протаранить столб

Стала известна официальная версия ДТП, которое произошло в минувшую субботу в Саранске на улице Лодыгина. Напомним, там автомобиль "Лада Приора" влетел в столб.

В пресс-службе республиканской ГИБДД сообщили, что водитель "Приоры" сперва столкнулся с "Маздой", после чего отечественный автомобиль отбросило на опору линии электропередач. В результате аварии пострадали водитель и пассажир "Лады". Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

У виновника аварии взята кровь на анализ, водитель иномарки трезв. Информации о состоянии автомобилей нет. Судя по всему, водитель "Мазды" не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе автоледи на "Фольксвагене" не совладала с управлением и вылетела с дороги.

Источник: gibdd.ru/r/13