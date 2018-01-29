В Саранске за 5 лет новое жилье по программе переселения получили 4 тысячи человек

В Саранске продолжают активно воплощать в жизнь программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, за последние 5 лет по этой программе новое жилье получили 4 тысячи человек. Всем жителям Саранска были предоставлены "квадраты" в новостройках.

Всего в Саранске для этих целей было построено 14 многоэтажек, сообщили в горадминистрации. По словам главы Саранска Петра Тултаева, работа по улучшению жилищных условий горожан будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в Саранске активно ведется борьба с неплательщиками. В Октябрьском районе в 2017 году должникам было представлено свыше 2 000 исков на общую сумму более 86 миллионов рублей. В Пролетарском районе эта цифра приблизилась к 3 000 исков и 70 млн. В Ленинском районе оформлено 1622 иска на 74 миллиона рублей.