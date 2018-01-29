В Мордовии три человека пострадали в результате ДТП с участием "четырнадцатой" и "Шкоды"

На трассе Темников – Барашево – Теньгушево в Мордовии произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель вазовской "четырнадцатой" не справился с управлением и влетел в "Шкоду-Октавия".

В результате происшествия пострадал водитель отечественного авто и его пассажирка. Они были госпитализированы. В больнице пострадавшим оказали медпомощь и отпустили долечиваться домой. Также ушибы получила женщина, которая ехала в иномарке, однако ей госпитализация не понадобилась.

Ранее стала известна официальная версия ДТП, которое произошло в минувшую субботу в Саранске на улице Лодыгина. Напомним, там автомобиль "Лада Приора" влетел в столб.

Источник: gibdd.ru/r/13