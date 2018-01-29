Праздник к нам приходит. Радуйте близких и дарите то, что они действительно хотят вместе с VsemVzaimy

Пора чудес или головная боль? С приближением очередного праздника второй вариант выходит на первый план: ожидание счастливого события уступает место суете, толкотне в магазинах и, конечно, расходам. Мучительные попытки угодить близким, подарив им нужные и дорогие вещи, сталкиваются с ограниченным бюджетом. Избежать трудного положения поможет срочный займ онлайн в сервисе VsemVzaimy.

Сколько россияне тратят на праздники и почему без финансовой помощи не обойтись?

Самое затратное среди всех торжеств (не считая свадеб и юбилеев, которые стоят особняком) — Новый год. По данным аудиторской фирмы «Deloitte», в конце 2017 на продукты для застолья, развлечения и подарки в среднем каждая семья откладывает 17 с половиной тысяч рублей, при этом чуть меньше половины суммы — около 7700 — уйдет именно на презенты. Почти восемь тысяч. На первый взгляд не так уж мало, верно?

И да и нет. Почти восемь тысяч — сумма, достаточная для покупки одного подарка, но для того, чтобы порадовать хотя бы членов семьи (1-2 детей и супруга) ее мало. По данным упоминавшегося выше опроса «Deloitte» в топ-3 желаемых подарков на Новый год входят:

деньги — их желают получить 2/3 опрошенных обоего пола; техника (планшеты, ноутбуки, смартфоны); путешествия.

Для детей же помимо техники, которая тоже находится на самом верху списка желаемого, всегда актуальны игрушки, а куклы и наборы Lego стоят недешево. В общем, в 7700 уложиться не получится как ни старайся. А ведь помимо семьи есть еще и друзья, и коллеги, которым тоже нужен хотя бы небольшой презент.

Счастье взаймы

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По статитстике вообще большинство людей откладывают покупку подарков на вторую половину декабря. Поэтому начинается ажиотаж во всех магазинеах. На подарки при этом у многих средсьтв не хватает, поэтому в предверье праздников люди начинают активно брать займы, а МФО предлагать самые выгодные предложения.