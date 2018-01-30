"Мордовия" завершила сбор в Саранске и 1 февраля отправится на Кипр

Футболисты "Мордовии" завершают первый этап зимних сборов в Саранске, который начался 15 января. Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты в течение этого периода провели комплексную работу: тренировки проводились на футбольном поле, баскетбольной площадке, лыжной трассе, ледовом катке, в тренажерном зале, а также легкоатлетическом манеже. 25 и 29 января состоялись два двусторонних матча на поле стадиона "Старт" в формате 2 тайма по 35 минут.

Следующий этап подготовки для "Мордовии" начнется на Кипре, куда команда отправится 1 февраля из Москвы. С 10 по 23 февраля саранская команда будет принимать участие в традиционном зимнем турнире - Кубке ФНЛ.

Источник: fc-mordovia.ru