В Мордовии осудят браконьеров, убивших краснокнижного бобра и пытавшихся дать взятку полицейскому

В Мордовии задержали двух браконьеров, которые предлагали взятку сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, на дороге Темников-Атюрьево стражами порядка был остановлен автомобиль "Валдай", который перевозил саженцы сосны. За рулем находился житель Саранска, с ним ехал житель поселка Николаевка.

Когда полицейские увидели в салоне тушку речного бобра, занесенного в Красную книгу, они сразу задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции. Однако те захотели решить вопрос "на месте" и в кабинете заместителя начальника полиции по охране общественного порядка предложили ему взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Им пояснили, что дача взятки является уголовным преступлением, однако браконьеры усиленно пытались передать 11 тысяч рублей.

Полицейский отказался и незамедлительно доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

Источник: 13.мвд.рф