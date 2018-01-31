Опубликованы фото с места крупного пожара под Саранском, в котором погибли 2 человека

Появились фотографии с места трагического пожара под Саранском, в результате которого погибли 2 человека. Кадры распространила пресс-служба МЧС по Мордовии.

Напомним, на улице Рабочая в поселке Полянки сгорел жилой дом. При разборе завалов обнаружены тела двух человек. По предварительным сведениям, жертвами оказались 87-летняя женщина и ее 64-летний сын.

О происшествии сообщил сосед, увидевший пламя. К моменту приезда спасателей в постройке уже рухнула крыша.

Знакомые погибших рассказывают, что мужчина употреблял спиртные напитки и курил. Не исключено, что неосторожность при курении и стала причиной трагедии.

Источник: 13.mchs.gov.ru