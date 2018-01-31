Молодая жительница Мордовии пострадала от мошенников в Сети при покупке санок и велосипеда

Жительница Ардатовского района Мордовии пожаловалась в полицию на интернет-мошенников. По словам 30-летней дамы, она увидела в социальной сети "Одноклассники" объявление о продаже детских санок и велосипеда.

Женщина связалась с аферистами и после короткого диалога отправила им полную предоплату – 9 тысяч рублей. Именно на таком условии сделки настояли "продавцы", передает пресс-служба МВД по РМ.

В итоге свой заказ доверчивая леди не получила. По этому факту проводятся проверочные мероприятия, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Атяшевского района лишился 50 тысяч рублей из-за действий интернет-мошенников.

Источник: 13.мвд.рф