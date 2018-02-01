Победителей и призеров "Парада граций" в Мордовии награждала чемпионка ОИ Анна Гавриленко

В Мордовии завершились традиционные соревнования по художественной гимнастике "Парад граций". Участие в турнире приняли участие более 200 гимнасток из Москвы, Пензы, Ульяновска, Заречного, Сарова и Саранска.

В личном первенстве в своих возрастных группах победу одержали Софья Мурадова, Екатерина Ермакова, Мария Пятниченко и др. По программе групповых упражнений среди мордовских команд лучшие результаты (первое место) показали "Бусинки" (тренер Е. Миронюк), "Параллель" (Ю. Комарова) и команда Ю. Никольской.

Награждение победителей и призеров соревнований проводила олимпийская чемпионка 2008 года, многократная чемпионка мира и Европы Анна Гавриленко.

Источник: "Известия Мордовии".