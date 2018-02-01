Мошенник из Мордовии нажился на кислородных баллонах, обманув сразу нескольких человек

Сотрудник одного из медучреждний Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли 20 кислородных баллонов. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что пострадавшему позвонил незнакомец и представился работником организации по заправке баллонов. Звонивший напугал медработника, что в учреждении грядет контрольная проверка. Чтобы избежать неприятностей, требуется предоставить для освидетельствования все имеющиеся в больнице кислородные емкости. Вернуть их пообещали через пару часов.

Через некоторое время к учреждению подъехала машина с двумя молодыми людьми. Они погрузили баллоны и скрылись в неизвестном направлении. Оперативники выяснили, что это частные грузоперевозчики, которым позвонил аферист и предложил заказ по транспортировке. Мужчины доставили груз и получили 3 тысячи рублей в качестве оплаты.

Оказалось, что баллоны были доставлены еще одному обманутому – директору фирмы. Преступник ранее связался с ним и предложил купить 20 кислородных баллонов. Оплату в размере 14 тысяч рублей бизнесмен перевел на счет мошенника.

Источник: 13.мвд.рф