Бывшая глава сельского поселения в Мордовии приговорена к условному сроку за мошенничество

В Мордовии вынесли приговор бывшей главе Петровского сельского поселения Дубенского района. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что женщина признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве.

Из материалов дела следует, что обвиняемая сама изготовила и подписала ложные распоряжения, на основании которых похитила зарплату и премию, предназначенные для работников местного дома культуры. В итоге, добычей аферистки стали 17800 рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

Суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно и к штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Источник: prokrm.ru