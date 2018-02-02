В течение ближайших трех лет в районах Мордовии будут построены новые газопроводы

Состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова с гендиректором компаний "Газпром межрегионгаз Саранск" и "Газпром газораспределение Саранск" Максимом Автаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия по развитию газовых сетей и обеспечению надежного газоснабжения потребителей на территории республики.

В Мордовии на 2018-2020 годы запланировано проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в ряде населенных пунктов Темниковского, Ромодановского, Ардатовского, Лямбирского, Зубово-Полянского и Ковылкинского районов. Глава республики обратил особое внимание на ситуацию с платежной дисциплиной потребителей. В ходе рабочей встречи обсуждались меры воздействия на неплательщиков.

Кроме этого Владимир Волков отметил, что контроль за безопасностью газового хозяйства должен осуществляться регулярно.

Источник: e-mordovia.ru