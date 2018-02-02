Из Пензы в Мордовию во время ЧМ-2018 можно будет добраться на такси

Жители Пензы во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске смогут добираться до столицы Мордовии на такси. Между Пензенской областью и РМ заключено соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок легковыми такси.

Таксистам, которые имеют разрешение на осуществление перевозок на территории Пензенской области и Мордовии, в период ЧМ-2018 получат право работать и в соседних регионах.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира между Саранском и Пензой будут курсировать дополнительные электрички.

Напомним, Саранск примет четыре матча группового этапа мундиаля.

Источник: "Известия Мордовии".