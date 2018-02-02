Юный футболист из Мордовии включен в состав юношеской сборной России

Воспитанник мордовского футбола Максим Лайкин вошел в состав юношеской сборной России на учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Пройдет он с 5 по 16 февраля, о чем сообщается в паблике "Футбол Мордовии". Максим сейчас получает спортивное образование в Академии футбола "Спартак" имени Федора Черенкова.

"Сегодняшний состав команды сформирован по итогам двух селекционных сборов, состоявшихся в Сочи в конце прошлого года. 24 января часть игроков сыграла в Москве товарищеский матч со сверстниками из столичного "Спартака", которых мы сейчас снова подтягиваем к себе наравне с остальными кандидатами. Предстоящий сбор должен получиться насыщенным. Планируем тренироваться как в одноразовом, так и в двухразовом режимах", - рассказал главный тренер юношеской сборной страны Станислав Коротаев.